Che Tempo che fa, Fazio lo presenta in anteprima: la FOTO è già virale (Di domenica 13 febbraio 2022) Basta una FOTOgrafia per far salire la pressione intorno alla nuova puntata dello show serale Che Tempo che fa: ecco in anteprima uno scatto con l’ospite più atteso dagli spettatori… Lo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 13 febbraio 2022) Basta unagrafia per far salire la pressione intorno alla nuova puntata dello show serale Cheche fa: ecco inuno scatto con l’ospite più atteso dagli spettatori… Lo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

TheoHernandez : Una storia d’amore che non conosce tempo ???? Il sogno rossonero va avanti e io sono molto felice di continuare a fa… - riotta : Manca dalle analisi, oh così sottili, degli analisti nostrani che #Ucraina ha scelto, già prima rivoluzione #Maidan… - graziano_delrio : “Perdono e mai vendetta”. Con le parole del figlio, ricordiamo oggi #Bachelet ucciso 42 anni fa. Un esempio civile… - AmbaAradam : RT @superpeppeball: Vogliamo fare una richiesta corale di resistenza a non cedere lunedì? Ma allo stesso tempo un mega abbraccio fraterno a… - DanielsunIt : RT @ElGusty99523701: GENTILONI: 'IL TEMPO PER L'INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE È PASSATO' Il commissario UE ha affermato di non veder… -