Che squadra tifa Adani? Il commentatore ha due passioni: ecco quali! (Di domenica 13 febbraio 2022) Lele Adani, ex calciatore dell'Inter tra le altre, è oggi un apprezzato commentatore ed opinionista. Negli studi di Sky e spesso affiancato a Riccardo Trevisani fino all'anno scorso, oggi Adani è... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 13 febbraio 2022) Lele, ex calciatore dell'Inter tra le altre, è oggi un apprezzatoed opinionista. Negli studi di Sky e spesso affiancato a Riccardo Trevisani fino all'anno scorso, oggiè...

Advertising

LiaCapizzi : La vita è per il 10% cosa ti accade, il 90% come reagisci (cit) Sul volto di Michela Moioli le ferite, eredità del… - Giorgiolaporta : E' vero che se abbiamo affrontato una pandemia con Speranza, possiamo affrontare la #terzaguerramondiale con Giggin… - juventusfc : Allegri ?? «Con un punto di riferimento davanti che mancava il giovamento è per tutti, c'è anche un bell'entusiasmo,… - lucademaria2000 : @RobMaida Fonseca e'stata la rovina di una Roma che aveva aveva Pau Lopez come regista della squadra,per favore,c'è… - romanistatweet : @testagrigia @Romanistante Tu stai dietro uno schermo a sparare cazzate su cazzate. Mourinho ha vinto più di tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Che squadra Diretta Atalanta - Juventus 0 - 0: Boga due volte pericoloso, sempre De Ligt a dirgli di no ...aperto ma al momento della conclusione viene murato in maniera provvidenziale da De Ligt 30' Che ... La squadra di Gasperini sembra aver trovato il giusto assetto in campo: i bianconeri ora non riescono ...

La Roma pareggia nel recupero, 2 - 2 contro il Sassuolo Un punto a testa che cambia poco in classifica per le due squadra: capitolini settimi con 40 punti, emiliani dodicesimi a quota 30. Partenza intensa del Sassuolo : la squadra di Dionisi comincia con ...

Ganci, dalla A al primo gol in Promozione: Osimana, che squadra! Youtvrs Milan, Theo Hernandez festeggia il rinnovo: 'Storia d'amore senza tempo' Sport - Queste le dichiarazioni di Theo Hernandez che sui social celebra il rinnovo di contratto con il Milan fino al 2026. Sono molto felice, il Milan è una squadra incredibile e ho firmato per ...

La Med Store Tunit Macerata rimonta e vince Risposta immediata di Macerata che si scuote e al ritorno in campo è un'altra squadra, gli ospiti subiscono e i biancorossi pareggiano i set grazie ad un netto 25-13. La Ribalta la Med Store Tunit in ...

...aperto ma al momento della conclusione viene murato in maniera provvidenziale da De Ligt 30'... Ladi Gasperini sembra aver trovato il giusto assetto in campo: i bianconeri ora non riescono ...Un punto a testacambia poco in classifica per le due: capitolini settimi con 40 punti, emiliani dodicesimi a quota 30. Partenza intensa del Sassuolo : ladi Dionisi comincia con ...Sport - Queste le dichiarazioni di Theo Hernandez che sui social celebra il rinnovo di contratto con il Milan fino al 2026. Sono molto felice, il Milan è una squadra incredibile e ho firmato per ...Risposta immediata di Macerata che si scuote e al ritorno in campo è un'altra squadra, gli ospiti subiscono e i biancorossi pareggiano i set grazie ad un netto 25-13. La Ribalta la Med Store Tunit in ...