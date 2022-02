Champions League, Thuram: «PSG favorito sul Real Madrid, ha i migliori al mondo» (Di domenica 13 febbraio 2022) L’ex calciatore Thuram ha detto la sua sul confronto in Champions League tra PSG e Real Madrid Lilian Thuram, storico ex calciatore francese, in una intervista a Marca ha detto la sua sul doppio confronto in Champions League tra PSG e Real Madrid. FAVORITA – «Se c’è un favorito in questa gara penso sia il PSG. Quando hai Messi, Mbappé e Neymar, è molto, molto difficile perdere una partita o un doppio confronto perché sono i migliori giocatori del mondo». CALCIATORI CHE FANNO LA DIFFERENZA – «Quando hai questi giocatori il risultato è logico: vinci. Messi fa una grande differenza, giusto? Hanno anche uno dei migliori portieri del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) L’ex calciatoreha detto la sua sul confronto intra PSG eLilian, storico ex calciatore francese, in una intervista a Marca ha detto la sua sul doppio confronto intra PSG e. FAVORITA – «Se c’è unin questa gara penso sia il PSG. Quando hai Messi, Mbappé e Neymar, è molto, molto difficile perdere una partita o un doppio confronto perché sono igiocatori del». CALCIATORI CHE FANNO LA DIFFERENZA – «Quando hai questi giocatori il risultato è logico: vinci. Messi fa una grande differenza, giusto? Hanno anche uno deiportieri del ...

