Champions League 2021/2022: Orsato dirigerà Psg-Real Madrid, Di Bello al Var (Di domenica 13 febbraio 2022) Sarà Daniele Orsato a dirigere il match tra Paris Saint-Germain e Real Madrid, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. L’arbitro di Schio sarà affiancato dagli assistenti Carbone e Giallatini, mentre il quarto uomo sarà Chiffi. Infine, al Var ci sarà Di Bello e Irrati svolgerà il ruolo di Avar. Per quanto riguarda l’altra sfida in programma nella serata di martedì 15 febbraio, tra Sporting Lisbona e Manchester City, è stato designato il serbo Srdjan Jovanovic. A comunicarlo è l’Uefa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Sarà Danielea dirigere il match tra Paris Saint-Germain e, valido per l’andata degli ottavi di finale di. L’arbitro di Schio sarà affiancato dagli assistenti Carbone e Giallatini, mentre il quarto uomo sarà Chiffi. Infine, al Var ci sarà Die Irrati svolgerà il ruolo di Avar. Per quanto riguarda l’altra sfida in programma nella serata di martedì 15 febbraio, tra Sporting Lisbona e Manchester City, è stato designato il serbo Srdjan Jovanovic. A comunicarlo è l’Uefa. SportFace.

Advertising

angelomangiante : Il calciatore italiano più vincente degli ultimi 12 mesi: ? Champions League 2021 ? Euro 2020 ? Supercoppa UEFA 20… - Eurosport_IT : ?? Coppa Italia 2014 ?? SuperCoppa Italiana 2014 ?? Europa League 2019 ?? Champions League 2021 ?? Euro 2020 ?? Supercopp… - federicocasotti : Per me, il certificato di grandezza del Chelsea dell’era Abramovich non lo danno solo le due Champions o il Mondial… - NilusIV : @dopoilpunto Secondo me si, poi sono gusti, i miei si orientano su un seno che sta dentro una coppa di champagne, n… - cavalierepadano : RT @BuzuLuke: Noi giocamo un gara importante di CHAMPIONS LEAGUE con l Liverpool con San Siro mezzo vuoto. Andiamo a Anfield con un stadio… -