Cesena, imprenditrice di 60 anni picchiata e violentata vicino casa mentre passeggiava (Di domenica 13 febbraio 2022) Stava passeggiando vicino casa a Gatteo Mare, nel Cesenate, quando, raggiunta da un uomo, sarebbe stata picchiata e stuprata. Protagonista della vicenda, accaduta nella prima serata di venerdì... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 13 febbraio 2022) Stava passeggiandoa Gatteo Mare, nelte, quando, raggiunta da un uomo, sarebbe statae stuprata. Protagonista della vicenda, accaduta nella prima serata di venerdì...

Advertising

DavideCrusader : RT @Signorasinasce: #Cesena , imprenditrice di 60 anni picchiata e violentata vicino casa mentre passeggiava. Lo ha descritto come un uomo… - geokawa : RT @Signorasinasce: #Cesena , imprenditrice di 60 anni picchiata e violentata vicino casa mentre passeggiava. Lo ha descritto come un uomo… - cala_l_asso : RT @Signorasinasce: #Cesena , imprenditrice di 60 anni picchiata e violentata vicino casa mentre passeggiava. Lo ha descritto come un uomo… - RivettaElena : RT @serenel14278447: A GATTEO MARE (FORLÌ-CESENA) Imprenditrice 60enne aggredita e violentata mentre passeggiava. È caccia all’uomo nel Ces… - serenel14278447 : A GATTEO MARE (FORLÌ-CESENA) Imprenditrice 60enne aggredita e violentata mentre passeggiava. È caccia all’uomo nel… -