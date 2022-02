Cesena-Grosseto, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 13 febbraio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su Cesena-Grosseto, sfida in programma oggi alle 17.30, valevole per la ventiseiesima giornata di campionato nel girone B di Serie C. Archiviata la sconfitta esterna di lunedì contro la capolista Modena, il Cesena di William Viali, terzo in classifica con 44 punti riceve, tra le mura amiche dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, per la ventiseiesima giornata di campionato nel girone B di Serie C, il Grosseto di Agenore Maurizi, penultimo in graduatoria con 20 punti, ma reduce da una striscia di quattro risultati utili consecutivi (una vittoria e tre pareggi). I favori del pronostico pendono ovviamente tutti a favore dei bianconeri che, chiamati al successo per confermarsi in terza posizione, hanno tutte le carte in regola per battere i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 17.30, valevole per la ventiseiesima giornata di campionato nel girone B diC. Archiviata la sconfitta esterna di lunedì contro la capolista Modena, ildi William Viali, terzo in classifica con 44 punti riceve, tra le mura amiche dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, per la ventiseiesima giornata di campionato nel girone B diC, ildi Agenore Maurizi, penultimo in graduatoria con 20 punti, ma reduce da una striscia di quattro risultati utili consecutivi (una vittoria e tre pareggi). I favori delpendono ovviamente tutti a favore dei bianconeri che, chiamati al successo per confermarsi in terza posizione, hanno tutte le carte in regola per battere i ...

