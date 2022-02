Caro bollette, sarà maxi stangata da 38,5 mld per le famiglie italiane, l’allarme di Assoutenti (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Caro bollette colpisce ogni aspetto della vita quotidiana dei cittadini, dagli alimentari alle piante, e con il livello attuale dei prezzi si profila una stangata da 38,5 miliardi di euro per le famiglie italiane. Lo rivela un report realizzato da Assoutenti, che sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione di gennaio ha calcolato le ripercussioni per le tasche delle famiglie dei rincari che stanno investendo in questi giorni i listini al dettaglio. Tra i prodotti alimentari di largo consumo, ad esempio, analizza Assoutenti, il pane ha subito a gennaio un incremento del +3,9% rispetto allo scorso anno, che per la famiglia “tipo” equivale ad un maggior esborso da +35,8 euro annui. Il prezzo della pasta sale in media del +10%, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilcolpisce ogni aspetto della vita quotidiana dei cittadini, dagli alimentari alle piante, e con il livello attuale dei prezzi si profila unada 38,5 miliardi di euro per le. Lo rivela un report realizzato da, che sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione di gennaio ha calcolato le ripercussioni per le tasche delledei rincari che stanno investendo in questi giorni i listini al dettaglio. Tra i prodotti alimentari di largo consumo, ad esempio, analizza, il pane ha subito a gennaio un incremento del +3,9% rispetto allo scorso anno, che per la famiglia “tipo” equivale ad un maggior esborso da +35,8 euro annui. Il prezzo della pasta sale in media del +10%, ...

