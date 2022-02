Caro Bollette: previsto aumento prezzi, stangata di 38,5 miliardi per le famiglie (Di domenica 13 febbraio 2022) Gli aumenti vengono scaricati sui consumatori finali attraverso i prezzi al dettaglio e potrebbero determinare una maxi-stangata da 38,5 miliardi sulle tasche delle famiglie L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 13 febbraio 2022) Gli aumenti vengono scaricati sui consumatori finali attraverso ial dettaglio e potrebbero determinare una maxi-da 38,5sulle tasche delleL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

NicolaPorro : ?? L’intoccabile Ranucci di Report, il libro di Figliuolo (!) e la giravolta di Brunetta da No triv a trivellatore d… - MediasetTgcom24 : Il caro-bollette spinge i prezzi dei prodotti: verso stangata da 38 mld - borghi_claudio : In quanti hanno insultato Salvini quando tempo fa lui ha cominciato a mettere in guardia sul caro bollette dicendog… - wonderama2012 : RT @GiorgiaMeloni: Insieme al caro bollette, il Green Pass sta dando il colpo di grazia alla nostra economia. Perché continuare a massacrar… - niegotiziana : RT @TGianpaolo: @Vanson61 Ora chiedete a questo soggetto di pagarvi il caro bollette. -