"Capito". Terremoto F1, audio-terremoto: così hanno rubato il Mondiale a Hamilton. Il messaggio in gara tra Masi e Red Bull (Di domenica 13 febbraio 2022) così hanno rubato il Mondiale di F1 a Lewis Hamilton. Nel caotico finale del Gp di Abu Dhabi, con la safety car che ha favorito il riavvicinamento e il sorpasso decisivo di Max Verstappen, spunta ora un messaggio radio che secondo la Gazzetta dello Sport "rischia di inguaiare Michael Masi, il direttore di gara della F1, al centro dell'inchiesta aperta dalla Fia" sul caso. In uno dei messaggi audio, Jonathan Wheatley, direttore sportivo della Red Bull di Verstappen, consiglia Masi su come gestire le auto doppiate che si trovano tra Hamilton, in testa alla corsa e alla classifica Mondiale, e il rivale olandese. "Quelle auto doppiate - dice Wheatley - non è necessario ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022)ildi F1 a Lewis. Nel caotico finale del Gp di Abu Dhabi, con la safety car che ha favorito il riavvicinamento e il sorpasso decisivo di Max Verstappen, spunta ora unradio che secondo la Gazzetta dello Sport "rischia di inguaiare Michael, il direttore didella F1, al centro dell'inchiesta aperta dalla Fia" sul caso. In uno dei messaggi, Jonathan Wheatley, direttore sportivo della Reddi Verstappen, consigliasu come gestire le auto doppiate che si trovano tra, in testa alla corsa e alla classifica, e il rivale olandese. "Quelle auto doppiate - dice Wheatley - non è necessario ...

Advertising

e2b6923fa857483 : RT @Libero_official: Terremoto in arrivo in #F1, spunta l'audio 'sparito' tra #Masi e il muretto #RedBull ad Abu Dhabi: 'Falle andare e fai… - f_venegoni : RT @Libero_official: Terremoto in arrivo in #F1, spunta l'audio 'sparito' tra #Masi e il muretto #RedBull ad Abu Dhabi: 'Falle andare e fai… - Libero_official : Terremoto in arrivo in #F1, spunta l'audio 'sparito' tra #Masi e il muretto #RedBull ad Abu Dhabi: 'Falle andare e… - conax : Ok ho capito #Terremoto - blueeyesvoice : ho trovato anche quello dell'agosto 2018 quando ero in molise e da persona ignorante in fatto di terremoti non avev… -