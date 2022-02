Canada, la polizia sgombera i manifestanti No vax al confine con gli Usa. Almeno due arresti – I video (Di domenica 13 febbraio 2022) La polizia canadese è di nuovo intervenuta per sgombrare le proteste dei camionisti No vax all’Ambassador Bridge, una delle principali arterie di collegamento fra Canada e Stati Uniti. Le immagini televisive diffuse mostrano la polizia arrestare alcuni dei manifestanti rimasti – i media locale ne indicano Almeno due. Le proteste, animate dai cittadini contrari all’obbligo vaccinale per la categoria e ad altre restrizioni legate alla pandemia di Coronavirus, vanno avanti ormai da giorni, con camion in strada posizionati per bloccare il transito di mezzi e merci. Le manifestazioni si sono tenute al ponte, a Ottawa e in altre aree del Canada, e hanno avuto un’eco anche fuori dal paese, ispirando convogli in Francia, in Nuova Zelanda e nei Paesi Bassi. Secondo il Dipartimento per la ... Leggi su open.online (Di domenica 13 febbraio 2022) Lacanadese è di nuovo intervenuta per sgombrare le proteste dei camionisti No vax all’Ambassador Bridge, una delle principali arterie di collegamento frae Stati Uniti. Le immagini televisive diffuse mostrano laarrestare alcuni deirimasti – i media locale ne indicanodue. Le proteste, animate dai cittadini contrari all’obbligo vaccinale per la categoria e ad altre restrizioni legate alla pandemia di Coronavirus, vanno avanti ormai da giorni, con camion in strada posizionati per bloccare il transito di mezzi e merci. Le manifestazioni si sono tenute al ponte, a Ottawa e in altre aree del, e hanno avuto un’eco anche fuori dal paese, ispirando convogli in Francia, in Nuova Zelanda e nei Paesi Bassi. Secondo il Dipartimento per la ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? IN CANADA C’È CHI HA IL CORAGGIO DI DIRE BASTA! ???? Parla Daniel Bulford, ex capo della sicurezza del PM Trudeau.… - UnioneCivicaVi : @Agenzia_Ansa Lorsignori -blindati nei loro bunker- stanno perdendo la testa ed usano gli sgherri della polizia per… - rosaroccaforte : RT @brunodese: La Francia con i blindati sta cercando di affrontare il virus e le sue varianti con l’esercito. In Canada c’è tutta la poliz… - tuttologo2000 : RT @brunodese: La Francia con i blindati sta cercando di affrontare il virus e le sue varianti con l’esercito. In Canada c’è tutta la poliz… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Canada, sbaglia chat e chiama la polizia in Inghilterra: salvata comunque dall'aggressione -