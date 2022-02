Cambia il test d’ingresso di Medicina, Messa: “Dal 2023 basta incubo concorsone”. Ecco come si formerà la graduatoria (Di domenica 13 febbraio 2022) “basta incubo concorsone”. Dal 2023 Cambia la modalità di accesso alla Facoltà di Medicina. A confermarlo la ministra dell’Università e della Ricerca, Cristina Messa, che ha parlato dalle pagine del Corriere della Sera. Il prossimo settembre si svolgerà per l’ultima volta il quizzone da oltre sessantamila candidati, poi saranno introdotte le novità. La ministra tre mesi fa ha messo a lavoro una commissione di professori universitari e ha discusso in Parlamento la loro proposta: martedì alla Camera si vota la risoluzione che farà da cornice alla riforma. Di fatto “resta il numero programmato” ma, appunto, gli studenti potranno dire addio al “quiz”. Si tratterà piuttosto di “un vero e proprio percorso” che potrà “cominciare già al quarto anno delle scuole superiori con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) “”. Dalla modalità di accesso alla Facoltà di. A confermarlo la ministra dell’Università e della Ricerca, Cristina, che ha parlato dalle pagine del Corriere della Sera. Il prossimo settembre si svolgerà per l’ultima volta il quizzone da oltre sessantamila candidati, poi saranno introdotte le novità. La ministra tre mesi fa ha messo a lavoro una commissione di professori universitari e ha discusso in Parlamento la loro proposta: martedì alla Camera si vota la risoluzione che farà da cornice alla riforma. Di fatto “resta il numero programmato” ma, appunto, gli studenti potranno dire addio al “quiz”. Si tratterà piuttosto di “un vero e proprio percorso” che potrà “cominciare già al quarto anno delle scuole superiori con ...

