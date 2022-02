Calciomercato Inter | Brozovic scaricato | cambia il futuro del croato

Leggi su goalnews

(Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Il mercato di Serie A si fa sempre più caldo, anche se mancano pochi giorni alla sessione invernale. L'in particolare è stata prevista per l'estate con alcune novità e l'urgenza di determinare ildi alcuni dei giocatori più pregiati della rosa. L'ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei club più attivi sul mercato, e anche i nerazzurri vogliono gestire al meglio eventuali dismissioni. Uno di quelli che possono dire addio al mercato è Marcelo, centrocampista che ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo in Italia e in Europa. Ilè un elemento fondamentale per Simeone Inzaghi, ma c'è la possibilità che lasci, soprattutto vista la sua situazione contrattuale molto incerta. La notizia farà sicuramente piacere all': ...