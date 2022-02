Burnley-Liverpool, le formazioni ufficiali: Salah torna titolare (Di domenica 13 febbraio 2022) Ultima contro seconda in classifica: la sfida tra Burnley e Liverpool valida per la giornata 25 di Premier League è quasi un testacoda (di seguito le formazioni ufficiali). I Clarets sono lontani quattro punti dalla zona salvezza, che hanno avvicinato dopo aver pareggiato le ultime tre partite. In generale, la compagine azzurro-bordeaux viene da quattro ‘x’ consecutive in casa: in otto occasioni hanno pareggiato cinque gare di fila tra le mura amiche, l’ultima delle quali a marzo 2021. Per i Reds non sarà una passeggiata, comunque, contro un avversario che nelle ultime uscite ha fermato sul pareggio squadre notevolmente più blasonate come Arsenal e Manchester United. La vittoria, però, manca da troppo tempo: 3-1 al Brentford il 30 ottobre scorso, è l’unico successo del Burnley in 20 partite di questo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 13 febbraio 2022) Ultima contro seconda in classifica: la sfida travalida per la giornata 25 di Premier League è quasi un testacoda (di seguito le). I Clarets sono lontani quattro punti dalla zona salvezza, che hanno avvicinato dopo aver pareggiato le ultime tre partite. In generale, la compagine azzurro-bordeaux viene da quattro ‘x’ consecutive in casa: in otto occasioni hanno pareggiato cinque gare di fila tra le mura amiche, l’ultima delle quali a marzo 2021. Per i Reds non sarà una passeggiata, comunque, contro un avversario che nelle ultime uscite ha fermato sul pareggio squadre notevolmente più blasonate come Arsenal e Manchester United. La vittoria, però, manca da troppo tempo: 3-1 al Brentford il 30 ottobre scorso, è l’unico successo delin 20 partite di questo ...

