Bundesliga, giornata 22: tonfo Bayern, accorcia il Dortmund (Di domenica 13 febbraio 2022) Il risultato più clamoroso della giornata 22 di Bundesliga è il poker del Bochum rifilato al Bayern Monaco, ne approfitta il Borussia Dortmund per accorciare a -6. Il Lipsia continua a vincere e aggancia la zona Champions League, torna a sorridere l’Hoffenheim che continua ad essere in corsa per il quarto posto. Tutto facile per il Bayer Leverkusen, risorge il Wolfsburg e in coda il Greuther Fürth prova a rilanciarsi per la salvezza. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Bundesliga, giornata 22: Bochum-Bayern 4-2, Union-Dortmund 0-3, Lipsia-Colonia 3-1 Clamoroso tonfo del Bayern Monaco, che perde 4-2 sul campo del Bochum e si ferma dopo tre vittorie di fila. Per la compagine neopromossa, invece, è ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 13 febbraio 2022) Il risultato più clamoroso della22 diè il poker del Bochum rifilato alMonaco, ne approfitta il Borussiaperre a -6. Il Lipsia continua a vincere e aggancia la zona Champions League, torna a sorridere l’Hoffenheim che continua ad essere in corsa per il quarto posto. Tutto facile per il Bayer Leverkusen, risorge il Wolfsburg e in coda il Greuther Fürth prova a rilanciarsi per la salvezza. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.22: Bochum-4-2, Union-0-3, Lipsia-Colonia 3-1 ClamorosodelMonaco, che perde 4-2 sul campo del Bochum e si ferma dopo tre vittorie di fila. Per la compagine neopromossa, invece, è ...

