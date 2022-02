Brioche all’arancia senza lievitazione | veloci e buonissime da farcire come vuoi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ami l’arancia e hai voglia di mangiare un dolce che possa riempire le papille gustative del gusto di questo frutto? Con questi dolci frittiil tuo desiderio verrà esaudito. Vedrai che con pochi e semplici ingredienti porterai a tavola un dolce fritto per cui ti sarà impossibile non concederti il bis. Gli ingredienti da utilizzare per la ricetta sono: 150 ml di succo d’arancia Farina di cocco 400 gr di farina 1 cucchiaio di zucchero 8 gr di zucchero vanigliato 2 cucchiai di olio di semi Olio vegetale 1 uovo 8 gr di lievito per dolci Marmellata Procedimento per realizzare nella cucina di casa dei deliziosi dolci fritti al sapore d’arancia Per prima cosa versiamo la farina in una ciotola. Dopodiché aggiungiamo un uovo e il succo d’arancia. Versiamo lo zucchero e lo zucchero vanigliato e concludiamo aggiungendo il lievito e due cucchiai d’olio di ...