Bonus Psicologo, il governo ci ripensa. Il Ministro Speranza svela: "Ci stiamo lavorando in queste ore" (Di domenica 13 febbraio 2022) Si torna a parlare del Bonus Psicologo dopo la sua bocciatura nella legge di Bilancio, che ha scatenato una durissima reazione tanto delle diverse parti politiche quanto nella cittadinanza. A ritornare sul tema è stato il Ministro della Salute Speranza ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più. Il Ministro ha chiarito che il governo starebbe lavorando per introdurre il Bonus nel decreto Milleproroghe. Bonus Psicologo: il Ministro Speranza fa un annuncio Intervenuto per parlare dello stato del Paese in questa nuova fase della pandemia, il Ministro Speranza ha anticipato anche l'importante novità sul Bonus

