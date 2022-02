Black Sabbath | la nascita e l’esordio discografico

(Di domenica 13 febbraio 2022) John Michael Osbourne ha 20 anni, una non particolarmente grande voglia di lavorare e un vuoto che non ha ancora capito come riempire. Del resto la Birmingham della fine degli anni 60 non dà grandi prospettive ai figli delle famiglie proletarie. John, o Ozzy, come lo chiamano gli amici, appena può molla la scuola e inizia il suo girovagare tra mille lavori: macellaio, operaio, muratore, idraulico. Tra un lavoro e l’altro trova anche il tempo di farsi arrestare diverse volte per qualche furtarello. Nemmeno in quello è particolarmente portato. E’ stato per un po’ affascinato dalla sottocultura mod e dalla soul music, ma anche quell’interesse vola via al primo alito di vento. Ozzy e Tony, i due figli di Birmingham Almeno finchè non sono arrivati i Beatles. Per John i Fab Four sono la più classica delle folgorazioni. “Non appena li ho ascoltati, ho capito che sarei diventato un ...

ilGiunco : L'#almanacco del Giunco: il 13 febbraio debuttano i Black Sabbath e viene brevettato il #cinematografo -… - IndieForBunnies : Se non è un classico questo, beh. 52 candeline da soffiare! Oggi 'Black Sabbath' dei #BlackSabbath compie gli anni.… - MaxxGhe : RT @MaxxGhe: 13/02/1970. Con una delle copertine più iconografiche di sempre esce il primo, omonimo, LP dei BLACK SABBATH. Un capolavoro.… - Miky_born2read : RT @MaxxGhe: 13/02/1970. Con una delle copertine più iconografiche di sempre esce il primo, omonimo, LP dei BLACK SABBATH. Un capolavoro.… - Accadde_Oggi : 1970 – L'etichetta discografica Vertigo Records pubblica l'album di debutto dei Black Sabbath; #AccaddeOggi -

Ultime Notizie dalla rete : Black Sabbath

IlGiunco.net

Avanti Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! 13 febbraio ,, Peter Gabriel La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine ...... grazie all'uscita dell'EP "FIRST ROUND", entra nel circuito dei club nazionali (è "opening act" dell'unica data italiana di Zakk Wilde, storico chitarrista di Ozzy dei ""). Di lì a poco,...1970 – L’etichetta discografica Vertigo Records pubblica l’album di debutto dei Black Sabbath. 1971 – Guerra del Vietnam: appoggiate dall’artiglieria e dall’aviazione statunitensi, le truppe del ...One of the U.K.'s stranger hard rock outfits, Ten Benson mixes the raw, basic sound of bands like Black Sabbath, Kiss, and AC/DC with lyrics ranging from the obvious (sex, evil) to the peculiar ...