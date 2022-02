Biathlon, Ingrid Tandrevold si sente male e viene soccorsa all’arrivo – VIDEO (Di domenica 13 febbraio 2022) Finale drammatico a Zhangjiakou nella gara a inseguimento femminile di Biathlon valida per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. La norvegese Ingrid Tandrevold, uscita dall’ultimo poligono in terza posizione e ormai vicinissima alla medaglia di bronzo, è crollata clamorosamente nell’ultimo chilometro della prova (lunga complessivamente 10 km) rischiando addirittura il collasso e tagliando lentamente il traguardo al 14° posto. La 25enne nativa di Baerum ha visto sfumare così sul più bello il primo podio olimpico della carriera, dopo una prestazione molto solida al poligono (19/20) che le aveva consentito di cominciare l’ultimo giro della competizione quasi in scia alla svedese Elvira Oeberg e quindi virtualmente in lotta anche per un eventuale argento. Tandrevold, vedendo così vicina la piazza d’onore, ha provato ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Finale drammatico a Zhangjiakou nella gara a inseguimento femminile divalida per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. La norvegese, uscita dall’ultimo poligono in terza posizione e ormai vicinissima alla medaglia di bronzo, è crollata clamorosamente nell’ultimo chilometro della prova (lunga complessivamente 10 km) rischiando addirittura il collasso e tagliando lentamente il traguardo al 14° posto. La 25enne nativa di Baerum ha visto sfumare così sul più bello il primo podio olimpico della carriera, dopo una prestazione molto solida al poligono (19/20) che le aveva consentito di cominciare l’ultimo giro della competizione quasi in scia alla svedese Elvira Oeberg e quindi virtualmente in lotta anche per un eventuale argento., vedendo così vicina la piazza d’onore, ha provato ...

