Betty Davis | l’urlo del funk

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ci ha lasciati a 77 anni, lo scorso 9 febbraio,, la più volte ribattezzata «regina del», spesso liquidata come «la moglie di Miles». Viveva da lungo tempo in pressoché totale isolamento, refrattaria e ostile a ogni ricordo relativo alla sua carriera, sostanzialmente finita a metà degli anni Settanta.Mabry nasce in North Carolina nel 1945, luogo in cui essere neri non era facile e dove i genitori e la nonna le trasmisero la passione e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : Addio a Betty Davis, la regina del funk. Aveva 77 anni. Seconda moglie di Miles Davis, era considerata 'la donna ch… - patricelumumb19 : Abituato, come tutti, a saltare a piè’ pari l’inserto Alias de @ilmanifesto. Guarda se non devo cambiare abitudini… - il_Conte78 : RT @GiuseLatorraca2: Oggi la t-shirt di Diego è dedicata a BETTY DAVIS, la celebre cantante funk scomparsa due giorni fa a 77 anni. #propag… - circo_i : @lusciatush Mi sa che è Betty Davis - Devabole : RT @GiuseLatorraca2: Oggi la t-shirt di Diego è dedicata a BETTY DAVIS, la celebre cantante funk scomparsa due giorni fa a 77 anni. #propag… -

Addio alla regina del funk e alla donna che inventò il genere musicale fusion. Betty Davis è morta all'età di 76 anni. La scomparsa della cantante statunitense, per cause naturali, è stata annunciata dall'amica Danielle Maggio alla rivista Rolling Stone e con un post su ... Ci ha lasciati a 77 anni, lo scorso 9 febbraio, Betty Davis, la più volte ribattezzata «regina del funk», spesso liquidata come «la moglie di Miles Davis». Viveva da lungo tempo in pressoché totale ... Betty Davis è morta a 77 anni. Tutti la ricorderanno per sempre per essere stata la regina del funk e della fusion, genere che rappresenta il mix perfetto tra jazz, rock, funk. Il mondo della musica è ...