Berrettini n 1 a Rio | Cecchinato fuori nelle qualificazioni

(Di domenica 13 febbraio 2022) Nel “500” sulla terra rossa brasiliana – in diretta su SuperTennis – il romano entrerà in scena al 2° turno, al via anche Sonego, sesta testa di serie, e Fognini. Il 29enne di Palermo all’esordio si fa rimontare dalla wild card locale Pucinelli De Almeida

Tabelloni Da lunedì 14 febbraio torna l'appuntamento dell'Atp 500 dide Janeiro in Brasile. Anche quest'anno il torneo sudamericano avrà diversi tennisti migliori al ... L'italiano Matteo...Domani avrà inizio ade Janeiro l'Atp 500 su terra rossa.è iscritto ed è testa di serie numero uno. Usufruirà di un bye, motivo per il quale non dovrà scendere in campo al primo turno:...L'italiano Matteo Berrettini tornerà in campo proprio in questa occasione ... che sarà presente anche a Rio). Tanta Italia nel tabellone: Lorenzo Sonego debutterà col serbo Djere, sullo sfondo un ...Peccato solo che nuove nubi si addensino all’orizzonte. Domani avrà inizio a Rio de Janeiro l’Atp 500 su terra rossa. Berrettini è iscritto ed è testa di serie numero uno. Usufruirà di un bye, motivo ...