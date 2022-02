Beautiful anticipazioni 15 febbraio 2022 | Liam costretto al silenzio

(Di domenica 13 febbraio 2022) Nella puntata didi martedì 15vedrete come le parole di Hope sconvolgerannoal punto tale che non riuscirà più a confessare la verità e raccontarle di averla tradita con Steffy, la notte in cui ha creduto di vederla, mentre stava baciando Thomas Forrester. La Logan infatti, dice di essere molto orgogliosa di suo marito, in quanto si è comportato in modo meraviglioso quando ha saputo che il giovane Forrester si era sentito male. Barù fa una proposta indecente a Jessica Lo chef toscano ha fatto una battuta alquanto spinta alla Selassié che è rimasta senza parole Trame didel 15, l’imbarazzo di Steffy Steffy ...

Le vicende dei protagonisti disono sempre più avvincenti. Nelle puntate didella scorsa settimana , Liam ha rivelato a Steffy che Thomas non ha baciato la vera Hope ma il ...: Ridge è in ansia per Thomas Hope va a trovare il fratellastro finalmente fuori pericolo. Ha tanto temuto per lui e ora non vede l'ora di riabbracciarlo. Il grave danno ...Infine, stando ad ulteriori anticipazioni previste per le prossime puntate di Beautiful, sembra che Thomas sia in via di guarigione. Di ciò, ne discutono insieme Hope e Steffy, le quali ...Beautiful Anticipazioni, il tradimento di Steffy e Liam salterà fuori presto: ecco come. Doppio tradimento a Beautiful! Beautiful Anticipazioni: Steffy e Liam nascondono il tradimento, ma tutto verrà ...