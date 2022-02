Batgirl | Michael Keaton è Batman nelle nuove foto dal set del film

(Di domenica 13 febbraio 2022) Continuano le riprese di, e sul web arrivano nuovi scatti dal set con protagonista ildi. Proseguono senza sosta le riprese di, ilDC prodotto da HBO Max, e dal set ci arrivano dellein cui è possibile vedere ildi. È stata una sorpresa per tutti quando, nell'agosto 2020 fu annunciato, assieme al ritorno di Ben Affleck nei panni del Cavaliere Oscuro, anche quello dinel ruolo diper ildi Flash con Ezra Miller. Dopotutto, erano passati quasi 30 anni dalla sua ultima sortita in maschera e mantello. Nessuno però poteva immaginare che ...

Michael Keaton è appena tornato a vestire i panni di Batman, circostanza che i fan possono adesso ammirare con i loro occhi: sono stati infatti diffusi in rete degli scatti dal set di Batgirl, sul ...