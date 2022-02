Bassetti | lo sfregio ai virologi uccelli del malaugurio e gufi delle varianti La foto con cui li umilia | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 febbraio 2022) Matteoè ottimista e lo dice da tempo. Possiamo stare tranquilli perché grazie ai vaccini non si finisce più in terapia intensiva e non si rischia la vita. E oggi il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha scritto un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui attacca i colleghiche continuano a lanciare allarmi sul Covid. "Finalmente dopo la Messa a Boccadasse si passeggia senza mascherina. Abbiamo aspettato anche troppo", ha osservato il professore. Che ha citato anche il Vangelo: "Il Vangelo di Luca ci indica la strada per la felicità e per il ritorno alla vita. Preferisco ascoltare parole di speranza in questa domenica di sole che glidele i". ...