Basket, Serie A 2021-2022: Milano batte Pesaro, vittorie esterne per Varese e Brindisi. Cinciarini trascina Reggio Emilia con una tripla doppia (Di domenica 13 febbraio 2022) Sono quattro i match disputati oggi per la ventesima giornata di Serie A di Basket. Milano ha ospitato Pesaro, mentre la Fortitudo Bologna ha sfidato al PalaDozza l’Happy Casa Brindisi. Le partite serali, infine, hanno visto Venezia affrontare Varese e Reggio Emilia attendere Treviso. Non si sono disputate causa COVID, invece, Cremona-Napoli e Sassari-Virtus Bologna. Andiamo a riepilogare brevemente quanto successo nell’ultimo turno che anticipa la settimana della Final Eight di Coppa Italia. AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA Milano-CARPEGNA PROSCIUTTO Pesaro 91-57 (23-12, 19-15, 25-13, 24-17) Continua la marcia trionfale dell’Olimpia Milano. I meneghini, dopo i due successi settimanali in Eurolega (contro ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Sono quattro i match disputati oggi per la ventesima giornata diA diha ospitato, mentre la Fortitudo Bologna ha sfidato al PalaDozza l’Happy Casa. Le partite serali, infine, hanno visto Venezia affrontareattendere Treviso. Non si sono disputate causa COVID, invece, Cremona-Napoli e Sassari-Virtus Bologna. Andiamo a riepilogare brevemente quanto successo nell’ultimo turno che anticipa la settimana della Final Eight di Coppa Italia. AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA-CARPEGNA PROSCIUTTO91-57 (23-12, 19-15, 25-13, 24-17) Continua la marcia trionfale dell’Olimpia. I meneghini, dopo i due successi settimanali in Eurolega (contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Highlights Venezia - Varese 82 - 93, basket Serie A1 2021/2022 (VIDEO) Il video con gli highlights di Umana Reyer Venezia - Openjobmetis Varese , valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket . Continua il periodo nero dei lagunari, che in questa stagione non hanno mai convinto e ora si ritrovano addirittura con soli quattro punti di margine sulla zona ...

Risultati Serie B Girone D, la Viola si ferma in casa contro Ruvo: dietro vincono Molfetta, Cassino e Monopoli [CLASSIFICA] Fes Avellino 91 - 73 Pavimaro Molfetta - Geko PSA Sant'Antimo 81 - 64 30 giugno Virtus Kleb Ragusa - Moncada Energy Agrigento Classifica Serie B Girone D Moncada Energy Agrigento 32 * Lions Basket ...

Basket, Serie A: Watt cancella Sorokas con la stoppata, la sua specialità Eurosport IT Basket Serie A1 2021/2022, Reggio Emilia-Treviso 67-62: cronaca e tabellino La cronaca e il tabellino di UNAHOTELS Reggio Emilia-Nutribullet Treviso Basket, valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Gli uomini di coach Caja confermano il buon momento ...

Basket, Serie A: Milano vola in vetta, Fortitudo sempre più giù Con la Virtus Bologna fermata dal Covid contro Sassari, Milano balza in testa alla classifica della Serie A di basket. L’Olimpia si prende la rivincita su Pesaro e asfalta i marchigiani con un netto ...

