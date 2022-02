Bankitalia | «Sui bonus regole carenti Un faro sui fondi del Pnrr»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Claudio Clemente, direttore dell?Unità di informazione finanziaria della Banca d?Italia, nel mercato della cessione dei crediti dasi stimano truffe per oltre 4 miliardi...

ilmessaggero.it

bonus regole carenti, un farofondi del Pnrr', l'intervista al direttore dell'antiriciclaggio di, Claudio Clemente (Il Messaggero, pag. 7) Bper - Carige: nozze in banca. Mentre ..."E stiamo valutando di fornire ulteriori indicazionirischi connessi all'attuazione del Pnrr", aggiunge Clemente. Perché la prossima preoccupazione è proprio il Piano nazionale di ripresa e ...ROMA, 14 feb. – Per Bankitalia sull'economia italiana "i rischi di breve ... dal persistere di tensioni geopolitiche e dagli effetti che ne possono conseguire sui costi delle materie prime, in special ...Questo può avere influito negativamente sul pieno dispiegarsi delle procedure di controllo». Nel mercato hanno operato diversi attori, banche, Poste, professionisti, società private e pubbliche. Dove ...