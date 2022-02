Bajrami trequartista moderno che segnò due gol al Napoli in Coppa Italia

(Di domenica 13 febbraio 2022) Due gol allo Stadio Maradona di. LiNedirla scorsa stagione. L’Empoli arrivava aper gli ottavi di. Il fatto che una squadra di B affrontasse una delle compagini più forti (sulla carta) del campionato di Serie A faceva pensare a una partita dagli esiti scontati. Così non fu. Per i partenopei fu un match ostico, difficilissimo. L’Empoli era allenato da Dionisi l’attuale allenatore del Sassuolo ed era nettamente la migliore squadra del campionato cadetto. Alla fine gli azzurri vinsero 3 a 2,Petagna all’ultimo momento dopo Di Lorenzo e Lozano, che era nel suo periodo migliore, straripante. In mezzo ci sono stati i due gol bellissimi di: un destro straordinario dal limite dell’area al trentatreesimo ...

Stojanovic 6: autore di un pregevole filtrante danon mostra molto altro, può ...6: spesso pericoloso, viene cercato spesso dai compagni ma non riesce ad assistere Pinamonti in ...In attacco possibile che Andreazzoli opti per il doppioa supporto di un'unica punta. ... Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Henderson,;...Andreazzoli con il doppio trequartista, ovvero con Bajrami ed Henderson alle spalle dell’unica punta Pinamonti. Possibile chance dal primo minuto per Verre, arrivato a gennaio dalla Sampdoria.Di sicuro, anche alla luce delle parole del diesse Accardi, c’è che la soluzione del doppio trequartista è destinata a prendere sempre più corpo a scapito delle due punte, anche perchè il 4-3-2-1 ...