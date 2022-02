Autolinee Toscana | | assenze autisti per Covid | i servizi previsti oggi 13 febbraio

(Di domenica 13 febbraio 2022) Per la giornata di domenica 13a causa di malattie e quarantene legate alche stanno interessando molti conducenti, sono previste riduzioni deiurbani ed extraurbani diToscane in tutto il territorio regionale L'articolo proviene da Firenze Post.

Inizia a rinnovarsi il parco mezzi regionaleToscane comunica la rimodulazione del servizio per la giornata di domani, sabato 12 ... 20,55 da Certaldo a Empoli FS Se vuoi leggere le notizie principali dellaiscriviti alla ...Per la giornata di domenica 13 febbraio a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, sono previste riduzioni dei servizi urbani ed extraurbani di ...Pertanto, Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it/it/) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi. Sono garantite tutte le corse ...