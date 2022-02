Atp Dallas 2022, terzo titolo per Opelka: due tie-break condannano Brooksby (Di domenica 13 febbraio 2022) Reilly Opelka è il nuovo campione del torneo Atp di Dallas 2022 (veloce indoor). Il gigante americano ha avuto la meglio sul giovane connazionale Jenson Brooksby, battuto con il punteggio di 7-6(5) 7-6(3) dopo quasi due ore di gioco. Per lui si tratta del terzo titolo della carriera, tutti ottenuti su superfici rapide. Gli altri due sono arrivati a New York (veloce indoor) nel 2019 e Delray Beach (hard) nel 2020. Lo ha fatto confermandosi una volta per tutte il re dei tie-break. Nelle sue quattro partite, infatti, per ben sei set su otto è dovuto passare (sempre con successo) dall’atto conclusivo. IL MATCH – Il primo set viene dominato dai servizi e la logica conseguenza è il tie-break. L’unica chance a disposizione di chi riceve se la procura il ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Reillyè il nuovo campione del torneo Atp di(veloce indoor). Il gigante americano ha avuto la meglio sul giovane connazionale Jenson, battuto con il punteggio di 7-6(5) 7-6(3) dopo quasi due ore di gioco. Per lui si tratta deldella carriera, tutti ottenuti su superfici rapide. Gli altri due sono arrivati a New York (veloce indoor) nel 2019 e Delray Beach (hard) nel 2020. Lo ha fatto confermandosi una volta per tutte il re dei tie-. Nelle sue quattro partite, infatti, per ben sei set su otto è dovuto passare (sempre con successo) dall’atto conclusivo. IL MATCH – Il primo set viene dominato dai servizi e la logica conseguenza è il tie-. L’unica chance a disposizione di chi riceve se la procura il ...

