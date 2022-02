Atletica, Fausto Desalu migliora il personale sui 60 indoor: 6.67 a Dortmund per il Campione Olimpico (Di domenica 13 febbraio 2022) Fausto Desalu ha fatto il suo debutto stagionale a Dortmund (Germania) e ha immediatamente lasciato il segno. Il Campione Olimpico della 4×100 ha infatti migliorato per due volte il proprio primato personale sui 60 metri indoor: dopo il 6.68 della batteria, ha timbrato 6.67 in finale. Il lombardo è tornato a disputare una gara al coperto dopo addirittura tre anni di assenza e il precedente limite era di 6.74. L’azzurro ha concluso al quinto posto nella gara vinta dall’olandese Joris van Gool (6.60) davanti al tedesco Julian Wagner (6.62) e al ghanese Sean Safo-Antwi (6.63). Lo sprint del 27enne è parso convincente, anche se si può ancora limare qualcosa in vista dei prossimi appuntamenti. Il mirino è puntato sulle gare outdoor, dove tra 200 metri e ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)ha fatto il suo debutto stagionale a(Germania) e ha immediatamente lasciato il segno. Ildella 4×100 ha infattito per due volte il proprio primatosui 60 metri: dopo il 6.68 della batteria, ha timbrato 6.67 in finale. Il lombardo è tornato a disputare una gara al coperto dopo addirittura tre anni di assenza e il precedente limite era di 6.74. L’azzurro ha concluso al quinto posto nella gara vinta dall’olandese Joris van Gool (6.60) davanti al tedesco Julian Wagner (6.62) e al ghanese Sean Safo-Antwi (6.63). Lo sprint del 27enne è parso convincente, anche se si può ancora limare qualcosa in vista dei prossimi appuntamenti. Il mirino è puntato sulle gare outdoor, dove tra 200 metri e ...

