Atalanta-Juventus, proteste vibranti dei tifosi della dea: "Era espulsione" (VIDEO) (Di domenica 13 febbraio 2022) Nel corso del big match della venticinquesima giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus, c'è stato un episodio che farà molto discutere. Szczesny, al minuto 31, è uscito a valanga su Koopmeiners, stendendolo in un'occasione nitida da parte della 'dea'. Ecco il VIDEO dell'episodio: Era espulsione secondo voi? pic.twitter.com/hNtOr0zieS — Alessandro Pallotta (@Alessan15049207) February 13, 2022 Dopo un check del VAR però il direttore di gara ha deciso di far ripartire regolarmente il gioco senza estrarre nemmeno il cartellino giallo. Pochi secondi dopo l'episodio ci sono state proteste vibranti da parte dei tifosi della dea, che hanno espresso tutto il loro disappunto per la decisione arbitrale.

lapoelkann_ : Complimenti all’Atalanta per la bella partita. Buona Juventus, manca qualcosa, ma miglioriamo - juventusfc : Duecentesima presenza con la maglia della Juventus per @PauDybala_JR ??? Le altre statistiche post #AtalantaJuve… - JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - AleTznMC8 : RT @juventusfc: Duecentesima presenza con la maglia della Juventus per @PauDybala_JR ??? Le altre statistiche post #AtalantaJuve ?? https:… - blavksiide : RT @juventusfc: Duecentesima presenza con la maglia della Juventus per @PauDybala_JR ??? Le altre statistiche post #AtalantaJuve ?? https:… -