Atalanta-Juventus | proteste per la mancata espulsione di Szczesny | uscita pericolosa del portiere VIDEO

(Di domenica 13 febbraio 2022) E’ in corso il big match della 25esima giornata del campionato di Serie A, sono in campo. Il primo tempo ha registrato tante occasioni, soprattutto per la squadra bianconera. La gara inizia subito con il botto, è l’ex Fiorentina Vlahovic a sfiorare il gol con un tiro a giro. Passano pochi minuti e, con lo stesso tiro, Dybala sfiora il palo. L’prova a reagire. Al 31? un episodio che ha scatenato tantedell’fuori dall’area diche con il petto impatta con Teun Koopmeiners. Il polacco prova a disinteressarsi, ma colpisce l’avversario. L’arbitro non prende alcun provvedimento, nemmeno l’ammonizione. Wojciech Szcz?sny w akcji. Wszelkie podobie?stwo do prawdziwych postaci i zdarze? jest wy??cznie przypadkowe. ...

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - juventusfc : Allegri ?? «Domani sarà una partita bella da giocare». L'ultima affermazione di Mister Allegri, con cui termina la c… - CucchiRiccardo : Dopo il primo tempo. Ottimo approccio alla gara della #Juventus per 20 minuti. Poi l'#Atalanta prende le misure e s… - Nicola89144151 : Molto intenso il primo tempo di Atalanta - Juventus. Nella prima parte meglio la Juve con occasioni per Vlahovic e… -

Commenta per primo Dopo Napoli - Inter, un altro scontro diretto di alta classifica nella 25esima giornata di Serie A: al Gewiss Stadium si sfidano. La gara è stata affidata all'arbitro Mariani , coadiuvato da Meli e Marinelli. Quarto uomo Volpi, Var e Avar Aureliano e Di Meo.