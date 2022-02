Atalanta-Juventus | Marino | “Diego Costa? Solo una fantasia post-mercato”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) Umbertoha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti da, sfida valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2021/2022. Queste le parole del direttore generale della Dea: “Noi giochiamo ogni gara come se fosse una finalissima, sono talmente tanto forti le altre e quindi guai ad abbassare la guardia. Difficile prevedere il corso della gara, giochiamo contro una corazzata e lo sta dimostrando in queste ultime dodici giornate. Cerchiamo di metterli in difficoltà, Bonucci e De Ligt sono talmente forti che bisognerà essere al massimo.una, rimaniamo concentrati su questa rosa. Corsa Champions? E’ il nostro Scudetto arrivare in questa Coppa, è un palcoscenico ...