Atalanta-Juventus | Mariani grazia Szczesny – FOTO

(Di domenica 13 febbraio 2022)è il posticipo serale della 25a gironata di campionato di Serie A. I bianconeri sfidano i nerazzurri di Bergamo per la sfida alla qualificazione Champions League, ma la Juve fa anche un mezzo pensiero allo scudetto dopo il pareggio di Napoli-Inter che accorcia la classifica. Durante la partita c’è stato subito polemica. L’episodio maggiormente contestato è stata la mancata espulsione di. Il portiere entra in contatto con Koopmeiners lanciato a rete. Il contatto è sicuro, poi la palla finisce sui piedi di Muriel che spreca un’ottima palla gol. Quello che fa scattare la rabbia dell’è il contatto trae Koopmeiners. Giocatori e tifosi dell’chiedevano l’espulsione del portiere della. Ma l’arbitro ...

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - juventusfc : Allegri ?? «Domani sarà una partita bella da giocare». L'ultima affermazione di Mister Allegri, con cui termina la c…

Commenta per primo Dopo Napoli - Inter, un altro scontro diretto di alta classifica nella 25esima giornata di Serie A: al Gewiss Stadium si sfidano. La gara è stata affidata all'arbitro Mariani , coadiuvato da Meli e Marinelli. Quarto uomo Volpi, Var e Avar Aureliano e Di Meo. Di seguito gli episodi - chiave da moviola: 31' p.Ammonizione pesante per Danilo in Atalanta-Juventus. Il difensore brasiliano, infatti, era diffidato e per questo motivo salterà il prossimo impegno dei bianconeri, il derby contro il Torino.