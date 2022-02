Atalanta-Juventus | le formazioni ufficiali

(Di domenica 13 febbraio 2022) Andiamo a scoprire ledi, posticipo della 25a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. L’guidata da Gian Piero Gasperini si trova ora al quinto posto in classifica, con 43 punti. Nella scorsa giornata è stata sorpassata proprio dallaal quarto posto, dopo la sconfitta interna contro il Cagliari. In settimana è anche arrivata l’eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia con la Fiorentina. Per la gara di stasera il tecnico dei nerazzurri ripropone Muriel al centro dell’attacco, dopo la panchina in Coppa Italia. Ladi Massimiliano Allegri è al quarto posto in campionato, con due punti in più dell’. Questa gara potrebbe già essere decisiva per la ...

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - juventusfc : Allegri ?? «Domani sarà una partita bella da giocare». L'ultima affermazione di Mister Allegri, con cui termina la c… - DiMarzio : #Juventus, la probabile formazione contro l'Atalanta - Fantacalciok : Formazioni di Atalanta – Juventus: tridente con Vlhaovic, Morata e Dybala - sportface2016 : #AtalantaJuventus, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juventus

Dove vedere- Juve in tv e in streaming La partita trasarà trasmessa in diretta TV su DAZN. Il match si potrà vedere su Smart TV, sfruttando dispositivi come Amazon Fire ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 25ª ...Tridente Juve, Allegri non cambia: la decisione del tecnico per la sfida di questa sera tra i bergamaschi e i bianconeri Meno di un’ora alla sfida di campionato tra l’Atalanta di Giampiero Gasperini e ...19:00 - Amiche e amici di Tuttojuve.com, buonasera a tutti voi e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Juventus, gara valida per la 25esima giornata di Serie A. 18:50 - Tra una mezz'oretta le ...