Atalanta Juventus 1-0 LIVE | Malinovskyi porta avanti la Dea

(Di domenica 13 febbraio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziata la sfida del Gewiss Stadium. 2? Affondo di Morata – Lo spagnolo prova a farsi largo sulla sinistra, ma il suo traversone è facile preda della difesa dell’. 4? Tiro Vlahovic – Conclusione dalla lunga distanza del serbo, Sportiello si allunga e devia in corner. 6? Tentativo Vlahovic – Il serbo ci prova sulla destra, il suo traversone viene neutralizzato da ...

Sta per iniziare il posticipo serale di Serie A tra. A tra poco Primo tempo, il tabellino(3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Gewiss, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI ... Prima ci prova Locatelli dal limite, murato, dunque il serbo che trova il pertugio per la stoccata con il sinistro, ma l'estremo difensore dell'Atalanta si fa trovare pronto! 55' CHE OCCASIONE PER LA ...