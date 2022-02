Atalanta - Juve | le pagelle | magico Malinovskyi | 7 | 5 De Ligt dissuasore mobile | 7 | 5

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

_Morik92_ : #Milan (1-1, 0-0), #Inter (1-1), #Napoli (1-2, 1-1) e #Atalanta (0-1, 1-1). 0v, 5p, 2s È questo il bilancio della… - JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - CL7_Luca : RT @_Morik92_: #Milan (1-1, 0-0), #Inter (1-1), #Napoli (1-2, 1-1) e #Atalanta (0-1, 1-1). 0v, 5p, 2s È questo il bilancio della #Juve co… - carlo5010 : @MariaNerazzurra @_Sim95_ per ora sono 7 ma il piatto piange: 1 pt su 6 con il Milan, 2 pt su 6 con Atalanta, 4 su… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juve

È l'analisi di- Juventus , match terminato 1 - 1 con gol di Malinovskyi e Danilo, offerta ... De Ligt: "da Scudetto? Pensiamo a vincere, poi vediamo..." " C'è più entusiasmo dopo l'arrivo ...Soffre all'inizio dei due tempi, ma ha momenti del suo calcio antico. Beffa che può pesare, ma segnali incoraggianti. il peggiore il migliore 7 sportiello L'(ex) accantonato per scelta tecnica è ...Lì abbiamo rischiato di capitolare". Massimiliano Allegri è soddisfatto per il pareggio strappato nel recupero sul campo dell'Atalanta. L'1-1 di questa sera frena la Juve nella rincorsa alle prime: ...BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 il big match tra Atalanta e Juventus. Il pareggio è arrivato in pieno recupero. Direttamente su calcio d’angolo, Danilo di testa ha risposto al gol di Malinovskyi, ...