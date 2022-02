Atalanta-Juve | la MOVIOLA LIVE | Mariani grazia Szczesny | protesta la Dea Hateboer rischia

Advertising

JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - juventusfc : Allegri ?? «Domani sarà una partita bella da giocare». L'ultima affermazione di Mister Allegri, con cui termina la c… - troppochiller : ma Atalanta-Juve è una partita di calcio o un match di wwe stasera? - Lalli_AsRoma : @S_DEZI Ma non parlo della nostra. Sto parlando di Atalanta-Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juve

25' Prima occasione per l': il cross dalla destra scavalca tutta la difesa bianconera, De ...ora non riescono più a proporsi con insistenza 11' Fa tutto da solo Dybala! Il n.10 dellaentra ...Serie A: risultati e classifica / Gli anticipi del sabato- Juventus: formazioni e tvin crisi e con assenze pesanti. Musso è squalificato, in porta c'è Rossi. In attacco non c'è ...Al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta e Juventus si giocano un posto in Europa e, forse, anche una fetta di Scudetto. Il pareggio tra Napoli e Inter mette a disposizione di entrambe le squadre infatti ...5' Prova ad incunearsi in area ospite l'Atalanta dopo un giro palla intenso e deciso. Nulla di fatto, però, per l'ottima copertura difensiva della truppa di Allegri. 4' Ha iniziato in modo ...