Atalanta Juve, Demiral sfida il suo passato e guarda al futuro (Di domenica 13 febbraio 2022) In Atalanta-Juve sarà l’occasione anche per Demiral di mettersi in mostra contro i bianconeri proprietari del suo cartellino Giorno di Atalanta-Juve, big match che chiude questa domenica di Serie A. Una sfida speciale per Merih Demiral, passato in estate proprio dai bianconeri ai bergamaschi in prestito con diritto di riscatto. Tuttosport sottolinea l’importanza del turco per gli schemi degli orobici, visto che in 22 gare giocate fin qui ha sempre dato un contributo decisivo. Importante sarà anche la sua prestazione quando, questa sera, si troverà di fronte uno come Dusan Vlahovic, nuovo idolo della folla Juventina. Con uno sguardo al possibile futuro (difficile, visto che con ogni probabilità ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Insarà l’occasione anche perdi mettersi in mostra contro i bianconeri proprietari del suo cartellino Giorno di, big match che chiude questa domenica di Serie A. Unaspeciale per Merihin estate proprio dai bianconeri ai bergamaschi in prestito con diritto di riscatto. Tuttosport sottolinea l’importanza del turco per gli schemi degli orobici, visto che in 22 gare giocate fin qui ha sempre dato un contributo decisivo. Importante sarà anche la sua prestazione quando, questa sera, si troverà di fronte uno come Dusan Vlahovic, nuovo idolo della follantina. Con uno sguardo al possibile(difficile, visto che con ogni probabilità ...

