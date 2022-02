Atalanta-Juve 1-1 | gol di Malinovsky e Danilo

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’ntus pareggiano per 1-1 nel posticipo domenicale della 25/a giornata di Serie A disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio dei padroni di casa al 76? con un calcio di punizione dirisponde al 92?con un colpo di testa. In classifica i bianconeri sono sempre quarti a quota 46 con due punti di vantaggio sugli orobici che devono però recuperare una partita. L'articolo proviene da Italia Sera.

... una scheggia che spazia per il campo facendo perdere l'orientamento allae guadagnando una ... Pasalic 5: entra per farsi rubare il tempo da Danilo e strappare di nuovo la Champions all'). ...La striscia di risultati utili dellain campionato si allunga a 12 match, grazie a un colpo di testa a tempo scaduto di Danilo che risponde a Malinovskyi e fissa il risultato sull'1 - 1. Laresta così quarta, non recupera punti sulle tre di testa ma tiene a distanza la squadra di Gasparini, che deve recuperare una gara.BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 il big match tra Atalanta e Juventus. Il pareggio è arrivato in pieno recupero. Direttamente su calcio d’angolo, Danilo di testa ha risposto al gol di Malinovskyi, ...ATALANTA – Sportiello 6,5, Toloi 6,5, Demiral 7, Djimsiti 6, Hateboer 5, Freuler 6,5, De Roon 5,5, Zappacosta 6 (60' Maehle 6), Koopmeiners 7, Boga 6 (91' Pasalic s.v.), Muriel 5 (60' Malinovskyi 7,5) ...