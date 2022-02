Atalanta-Juve 0-0 LIVE: vola Sportiello, miracolo su Vlahovic (Di domenica 13 febbraio 2022) Atalanta-Juventus è il secondo big match della 25esima giornata di Serie A, la sesta del girone di ritorno, che chiude il tabellino domenicale... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022)ntus è il secondo big match della 25esima giornata di Serie A, la sesta del girone di ritorno, che chiude il tabellino domenicale...

Advertising

JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - juventusfc : Allegri ?? «Domani sarà una partita bella da giocare». L'ultima affermazione di Mister Allegri, con cui termina la c… - M1a1r9c2 : RT @SandroSca: In ogni Atalanta-Juve c'è sempre un rosso che magicamente scolorisce e diventa giallo ?? #Hateboer #DeRoon - EdwardRed7 : @AlbertoLeidi Solo nella tua realtà virtuale quello è rigore, a meno che tu non mi dica che non vedi dov’è il bracc… -