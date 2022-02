Atalanta | Facchinetti | «Dea esempio internazionale Il Papu qui era il re…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il cantante dei Pooh Robyha parlato della suaRoby, cantante dei Pooh e tifosissimo dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua Dea.– «Ha fatto qualcosa di straordinario. Un. Non chiude in rosso la provincia che fa i miracoli. Con ritmo, gioco, qualità. Questo è un momento difficile. Quella di Gosens è una perdita importante, come l’infortunio di Zapata. Dopo l’uscita dalla Coppa Italia giovedì notte non ho dormito. Ma ho fiducia in Boga, sembra un campione». ILICIC – «È un uomo molto sensibile. La vita lo ha messo seriamente alla prova. E quando succede non sappiamo se ce la faremo». INNO– «Gasperini mi diede subito la ...