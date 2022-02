Atalanta da Champions League o da Scudetto? Marino fissa gli obiettivi (Di domenica 13 febbraio 2022) A pochi minuti dall’inizio del match Atalanta-Juventus, il direttore generale della società bergamasca Umberto Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “Giochiamo ogni gara come se fosse una finalissima. Le squadre in cima sono così forti che abbassare la guardia sarebbe deleterio. Vincere contro la Juventus non sarà semplice, hanno calciatori molto forti”. Gasperini Atalanta Sulla Champions League. “Sarebbe il nostro Scudetto. Per i contenuti economici e per il palcoscenico che offre, ma sarà molto difficile perché ci sono 6-7 squadre che possono ambire a tali posizioni”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 13 febbraio 2022) A pochi minuti dall’inizio del match-Juventus, il direttore generale della società bergamasca Umbertoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “Giochiamo ogni gara come se fosse una finalissima. Le squadre in cima sono così forti che abbassare la guardia sarebbe deleterio. Vincere contro la Juventus non sarà semplice, hanno calciatori molto forti”. GasperiniSulla. “Sarebbe il nostro. Per i contenuti economici e per il palcoscenico che offre, ma sarà molto difficile perché ci sono 6-7 squadre che possono ambire a tali posizioni”.

Advertising

Spazio_Napoli : Atalanta da Champions League o da Scudetto? Marino fissa gli obiettivi - Internauta80 : RT @InterVictims: Gasperini: 'Corsa Champions molto aperta, stasera la mia squadra deve vincere per avvantaggiarsi sull'Atalanta' #Inter #A… - f_torrente01 : Atalanta-Juve è importantissima per le due squadre. Non tanto per la classifica, la corsa Champions è ancora aperti… - _IlBoris : RT @Zincoritorna: In che senso Atalanta Juve interessa alla Roma per la Champions? In che senso scusa? Che guardino Sassuolo e Fiorentina p… - seelalleero : RT @Smallinghianesi: Ma che cazzo dice il telecronista quando sostiene che ci interessi Atalanta-Jqube per la Champions quando andare in Co… -