Ascolti TV | Sabato 12 febbraio 2022. C'è Posta per Te sempre leader (29.9%), Tali e Quali chiude al 18.1%. Saviano parte dal 4.7%

C'è Posta per Te - Maria De Filippi, Francesca Tocca e Raimondo Todaro Nella serata di ieri, Sabato 12 febbraio 2022, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21.33 alle 24.05, ha conquistato 3.594.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 C'è Posta per Te, in onda dalle 21.30 alle 24.50, ha raccolto davanti al video 5.343.000 spettatori pari al 29.9% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 944.000 spettatori (4.2%) e FBI International da 1.024.000 (4.6%). Su ITalia 1 Il Cacciatore di Giganti hanno intrattenuto 1.030.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Insider – Faccia a faccia con il crimine ha raccolto davanti al video 941.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Agente 007 – La Morte può Attendere toTalizza un a.m. di ...

