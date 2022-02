ASCOLTI TV 12 FEBBRAIO 2022 | C’È POSTA PER TE 29 | 9% | CHIUDE TALI E QUALI 18 | 1% | INSIDER | VERISSIMO | ITALIA SÌ | TV TALK 9 | 0%

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - fabiofabbretti : #CePostaPerTe conferma il successone con 5,3 milioni di spettatori e il 29.9% di share. Chiude in calo #TalieQuali… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2639 — Ascolti da domenica 6 a sabato 12 febbraio 2022: sale Power Book II: Ghost (… - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 12 febbraio 2022: #Cepostaperte, #Taliequali2022, 007, Il cacciatore di giganti, dati #Auditel e… - zazoomblog : Ascolti TV 12 febbraio 2022ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti - #Ascolti #febbraio #2022ecco -

Ultime Notizie dalla rete : ASCOLTI FEBBRAIO

... La7 " ORE 21:20 " Apocalypse Now : Tv8 " ORE 21:30 " Sotto assedio " White House Down : Nove " ORE 21:25 " L'assassinio di Melania Rea :tv sabato 12: Access Prime Time Il ...... visto il successo degli". "Fosca Innocenti doveva essere uno spot su Arezzo, parlano il ... della durata di quasi due ore ciascuno, andranno in onda il 18 e 25e il 4 marzo. Le puntate ...Domenica In anticipazioni e ospiti: news 13 febbraio 2022 Tra gli ospiti della puntata di Domenica ... e poi ancora avremo modo di ascoltare Fabrizio Moro con “Sei tu”. Ma la lista dei BIG che ...Dopo il grande successo della scorsa settimana con il record di ascolti storico per il programma di Rai 3, Fabio Fazio torna oggi, 13 febbraio 2022 con una nuova puntata di Che tempo che fa. Al suo ...