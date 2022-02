ASCOLTI TV 12 FEBBRAIO 2022 | C’È POSTA PER TE (29,9%), CHIUDE TALI E QUALI (18,1%), INSIDER (4,7%), VERISSIMO (18,80+16,10%), ITALIA SÌ, TV TALK (9,0%). PICCO DI 6,7 MLN PER MARIA (Di domenica 13 febbraio 2022) ASCOLTI TV 12 FEBBRAIO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Caffè di RaiUno – 167 8.50Tg1 ore 8 – xInFamiglia – 1477 22.00 + 1246 19.40Buongiorno Benessere – 1052 16.20Passaggio a Nord-Ovest – xLinea Verde Explora – 1400 14.70Linea Verde Life – 2384 17.40Tg1 – xDedicato – 1592 10.30Linea Bianca – 1213 8.90A Sua Immagine – xITALIaSì! – xL’Eredità – 3144 18.30L’Eredità – 4343 22.00Tg1 – xSoliti Ignoti – 5092 22.80TALI e QUALI – 3594 18.10 x x xCiao Maschio – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1183 19.95X-Style – 685 10.17Scoperta Highlands – 538 8.42Magnifica ITALIa – ndForum (R) – 1331 14.54Tg5 – 2907 18.78Beautiful – 2553 15.70Una Vita – 2358 16.90Una Vita – v. nettoVERISSIMO – 2337 ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 13 febbraio 2022)TV 12· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Caffè di RaiUno – 167 8.50Tg1 ore 8 – xInFamiglia – 1477 22.00 + 1246 19.40Buongiorno Benessere – 1052 16.20Passaggio a Nord-Ovest – xLinea Verde Explora – 1400 14.70Linea Verde Life – 2384 17.40Tg1 – xDedicato – 1592 10.30Linea Bianca – 1213 8.90A Sua Immagine – xIaSì! – xL’Eredità – 3144 18.30L’Eredità – 4343 22.00Tg1 – xSoliti Ignoti – 5092 22.80– 3594 18.10 x x xCiao Maschio – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1183 19.95X-Style – 685 10.17Scoperta Highlands – 538 8.42Magnifica Ia – ndForum (R) – 1331 14.54Tg5 – 2907 18.78Beautiful – 2553 15.70Una Vita – 2358 16.90Una Vita – v. netto– 2337 ...

