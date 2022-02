Arte Serra: concorso artistico sugli obiettivi dell’Agenda 2030 (Di domenica 13 febbraio 2022) Il ristorante La Serra – il locale cordiale di Seriate, nuovo progetto di solidarietà ed inclusione sociale, lancia il concorso “Arte Serra”. Entro il 15 febbraio, artisti e gruppi artistici possono presentare la propria opera ed aggiudicarsi uno dei quattro premi messi in palio dall’impresa sociale che ha aperto il nuovo locale di via Comonte 14. Il contest è rivolto sia a singoli che gruppi del territorio, senza limiti di età, ed ha come tema tre degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030: sconfiggere la fame, ridurre le disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabile. Ogni pArtecipante può presentare una sola opera visuale: fotografia, disegno, grafica digitale, fumetto, illustrazione, pittura. In palio 500€ al vincitore, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 13 febbraio 2022) Il ristorante La– il locale cordiale di Seriate, nuovo progetto di solidarietà ed inclusione sociale, lancia il”. Entro il 15 febbraio, artisti e gruppi artistici possono presentare la propria opera ed aggiudicarsi uno dei quattro premi messi in palio dall’impresa sociale che ha aperto il nuovo locale di via Comonte 14. Il contest è rivolto sia a singoli che gruppi del territorio, senza limiti di età, ed ha come tema tre degliper lo Sviluppo Sostenibile: sconfiggere la fame, ridurre le disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabile. Ogni pcipante può presentare una sola opera visuale: fotografia, disegno, grafica digitale, fumetto, illustrazione, pittura. In palio 500€ al vincitore, ...

Advertising

ozzys80 : @_schiaffino__ Non ha arbitrato male, ha fischiato ad arte, per favorire la Samp. Sensi andava espulso. Giallo a B… - Profilo3Marco : RT @Corriere: RT @elvira_serra: È stato emozionante intervistare Ilona Staller, in arte Cicciolina, per @7Corriere - Corriere : RT @elvira_serra: È stato emozionante intervistare Ilona Staller, in arte Cicciolina, per @7Corriere - elvira_serra : È stato emozionante intervistare Ilona Staller, in arte Cicciolina, per @7Corriere - serrafine : DOMANI SERA A CATANZARO: Il fascino di Don Chisciotte rivive al Teatro Politeama con Alessio Boni e Serra Yilmaz -… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte Serra Così si organizza una Cerimonia Olimpica: parola a Marco Balich ... con la società BWS Balich Wonder Studio di cui è Chairman e socio insieme a Gianmaria Serra e ... qualcosa di molto più nobile che si allontana dal mondo dell'arte e dell'architettura, dove c'è un ...

Cesena, omaggio a Tonina Cianca ... figli della pittrice, e dello studioso d'arte Orlando Piraccini che l'hanno realizzata. L'inaugurazione si arricchisce di letture di testi della stessa Tonina Cianca letti dall'attrice Lelia Serra . ...

“Arte Serra”, l'arte per raccontare fame, disuguaglianza, sostenibilità L'Eco di Bergamo La grande truffa dell'arte che esclude temi religiosi È uno strano libro, Lo strano posto della religione nell'arte contemporanea di James Elkins (Johan & Levi). Perché l'autore, critico d'arte e docente alla School of the Art Institute di Chicago, sulle ...

Nasce Val Mivola per scoprire le Marche tra le valli dei fiumi Misa e Nevola Serra De’ Conti, Trecastelli – ognuno con le sue specificità ma tutti accomunati dalla presenza di tesori d’arte, tradizioni tramandate e sapori antichi, per chi ama viaggiare seguendo il ritmo lento ...

... con la società BWS Balich Wonder Studio di cui è Chairman e socio insieme a Gianmariae ... qualcosa di molto più nobile che si allontana dal mondo dell'e dell'architettura, dove c'è un ...... figli della pittrice, e dello studioso d'Orlando Piraccini che l'hanno realizzata. L'inaugurazione si arricchisce di letture di testi della stessa Tonina Cianca letti dall'attrice Lelia. ...È uno strano libro, Lo strano posto della religione nell'arte contemporanea di James Elkins (Johan & Levi). Perché l'autore, critico d'arte e docente alla School of the Art Institute di Chicago, sulle ...Serra De’ Conti, Trecastelli – ognuno con le sue specificità ma tutti accomunati dalla presenza di tesori d’arte, tradizioni tramandate e sapori antichi, per chi ama viaggiare seguendo il ritmo lento ...