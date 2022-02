Aperitivi per ragazzi con autismo: con il progetto Enigma tante iniziative per giovani, scuola, famiglie (Di domenica 13 febbraio 2022) Bergamo. Si incontrano il mercoledì, dalle 18 alle 20, ed insieme decidono il luogo dove prendere insieme un aperitivo. Ci vanno poi tutti insieme e, davanti a stuzzichini e a una bibita, chiacchierano delle loro passioni e dei loro interessi. Potrebbe sembrare un’attività come tante, se non fosse che i protagonisti di Aperitiv-Aut sono ragazze e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. L’iniziativa è stata pensata dalla cooperativa sociale Namastè, che a fine ottobre 2021 ha lanciato Enigma, un nuovo progetto dedicato alle persone con funzionamento Asperger, alle loro famiglie, a tutti coloro che intrattengono con loro una relazione significativa, agli insegnanti e alla scuola in generale. Le attività si tengono principalmente a Bergamo, nel quartiere di Redona. I servizi offerti ... Leggi su bergamonews (Di domenica 13 febbraio 2022) Bergamo. Si incontrano il mercoledì, dalle 18 alle 20, ed insieme decidono il luogo dove prendere insieme un aperitivo. Ci vanno poi tutti insieme e, davanti a stuzzichini e a una bibita, chiacchierano delle loro passioni e dei loro interessi. Potrebbe sembrare un’attività come, se non fosse che i protagonisti di Aperitiv-Aut sono ragazze econ disturbi dello spettro autistico. L’iniziativa è stata pensata dalla cooperativa sociale Namastè, che a fine ottobre 2021 ha lanciato, un nuovodedicato alle persone con funzionamento Asperger, alle loro, a tutti coloro che intrattengono con loro una relazione significativa, agli insegnanti e allain generale. Le attività si tengono principalmente a Bergamo, nel quartiere di Redona. I servizi offerti ...

Advertising

ArcaduAngelo : RT @comein1specchio: L’Europa è in fiamme e gli scenari non sono incoraggianti. Ma Tizio Caio, 24 anni, studente Bocconi con tre dosi vacc… - Marco1999Busa : RT @liliaragnar: #Australia Enorme flusso di persone in marcia per la LIBERTÀ' #Camberra freedom Convoy sinceramente li invidio, altro ch… - EmyRoyaleagle : RT @liliaragnar: #Australia Enorme flusso di persone in marcia per la LIBERTÀ' #Camberra freedom Convoy sinceramente li invidio, altro ch… - MiFingoMorta : RT @comein1specchio: L’Europa è in fiamme e gli scenari non sono incoraggianti. Ma Tizio Caio, 24 anni, studente Bocconi con tre dosi vacc… - Artys52814370 : RT @liliaragnar: #Australia Enorme flusso di persone in marcia per la LIBERTÀ' #Camberra freedom Convoy sinceramente li invidio, altro ch… -