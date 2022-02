Anticipazioni Love is in the Air, spoiler e trama puntate dal 14 al 18 febbraio 2022: Eda e Serkan si sposano (Di domenica 13 febbraio 2022) Anticipazioni Love is in the Air: è tutto pronto per una nuova, attesissima puntata. Cosa accadrà tra Eda e Serkan? E la signora Deniz, che ruolo avrà nella situazione? I telespettatori attendono trepidanti di scoprire cosa accadrà nelle puntate dal 14 al 18 febbraio. Sembra proprio che una coppia sia destinata a un lieto fine: indiscrezioni, infatti, rivelano che Eda e Serkan si sposeranno. Ma vediamo insieme cosa accadrà di preciso! Leggi anche: Amici 21, Anticipazioni registrazione 13 febbraio 2022: ospiti e allievi al serale Anticipazioni Love is in the Air: cosa accadrà Kemal parteciperà al finanziamento del progetto del porto turistico, assieme alla signora Deniz: il suggerimento viene dato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022)is in the Air: è tutto pronto per una nuova, attesissima puntata. Cosa accadrà tra Eda e? E la signora Deniz, che ruolo avrà nella situazione? I telespettatori attendono trepidanti di scoprire cosa accadrà nelledal 14 al 18. Sembra proprio che una coppia sia destinata a un lieto fine: indiscrezioni, infatti, rivelano che Eda esi sposeranno. Ma vediamo insieme cosa accadrà di preciso! Leggi anche: Amici 21,registrazione 13: ospiti e allievi al seraleis in the Air: cosa accadrà Kemal parteciperà al finanziamento del progetto del porto turistico, assieme alla signora Deniz: il suggerimento viene dato a ...

