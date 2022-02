Anticipazioni Amici 21, un nuovo ingresso: i primi allievi al Serale (Di domenica 13 febbraio 2022) Si avvicina la data d’inizio del Serale di Amici 21. I primi quattro allievi hanno conquistato l’accesso alla fase finale Sono arrivate le prime Anticipazioni sulla puntata di Amici 21… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 13 febbraio 2022) Si avvicina la data d’inizio deldi21. Iquattrohanno conquistato l’accesso alla fase finale Sono arrivate le primesulla puntata di21… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

Angsum3 : @AnnaSalieri ho letto diverse cose in tl già ieri alle anticipazioni anche di persone che non seguono Amici e a cui… - zazoomblog : Amici anticipazioni puntata 13 febbraio: da Sanremo tornano gli ex allievi della scuola tutti gli ospiti - #Amici… - CorriereCitta : Non è l’Arena, stasera in tv il medico “no vax” di Ardea Mariano Amici: anticipazioni 13 febbraio 2022 - zazoomblog : Amici 21 anticipazioni: quarantena per il nuovo allievo in quattro vanno al serale! - #Amici #anticipazioni:… - CorriereCitta : Amici 21, anticipazioni registrazione 13 febbraio 2022: ospiti e allievi al serale -