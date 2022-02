Amici 21 | Nunzio entra nella scuola Ecco cosa aveva detto contro Todaro FOTO

(Di domenica 13 febbraio 2022)21 ridopo il postpuntata di oggi pomeriggio, domenica 13 febbraio, di21, vista l’uscita di Mattia per infortunio, la produzione ha scelto di richiamare una vecchia conoscenza:. Se vi ricordate, il ballerino di latino-americano all’inizio dell’edizione era in ballottaggio proprio con Mattia. E alla fine a L'articolo proviene da Novella 2000.

